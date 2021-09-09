В Сколково назвали нереальным создание одного-единственного лекарства от коронавируса

Более того, даже коронавирусная инфекция ни сейчас, ни в будущем не будет лечиться одним универсальным средством. По крайней мере, об этом заявил председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович в разговоре с РИА Новости.

По его словам, так как COVID-19 связан с иммунной системой, для его лечения будет подбираться «набор разных лекарств и методов профилактики, лечения и восстановления». Это, в свою очередь, моментально исключает появление «волшебного препарата», способно вылечить всё и сразу.

Вместе с тем чиновник отметил, что прямо сейчас группы учёных по всему миру заняты поиском лекарства от коронавируса. Но в силу достаточного длинного цикла разработки таких препаратов, а также постоянной мутации вируса, вряд ли стоит рассчитывать на появление чего-то подобного.