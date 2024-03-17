В «Сколтехе» придумали, как экологичнее перерабатывать стеклопалстик

Исследователи из «Сколтеха» представили новый способ переработки стеклопластика без существенной потери его свойств, а иногда даже с их улучшением. Они утверждают, что такие исследования могут сделать производство строительных материалов, автодеталей, а также спортивного оборудования экологически более безопасным. Результаты их работы были опубликованы в журнале Composites Communications, сообщили в пресс‑службе «Сколтеха».

Стеклопластик и другие композитные материалы — это пластик, укреплённый стекловолокном или другими волокнами. Есть два типа таких композитов: термореактивные и термопластичные. Термореактивные композиты застывают при высокой температуре с необратимой химической реакцией, а термопластичные можно повторно нагревать и изменять форму.

Учёные из «Сколтеха» изучили, как повторная переработка деталей из термопластичного композита влияет на их свойства. Они использовали стержни из полипропилена, армированные стекловолокном, и провели множество механических тестов. Оказалось, что механические характеристики изделий ухудшались незначительно, а иногда даже улучшались после переработки.

Руководитель исследования Александр Сафонов объяснил, что важно сохранять длину стекловолокна при переработке. Они резали плиты параллельно волокнам, чтобы избежать потери длины. Эти результаты показывают, что термопластичные композиты могут быть переработаны с минимальными потерями качества, что делает их более привлекательными для использования в экологически чистых процессах.