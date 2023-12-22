В Сколтехе разработали ИИ, который определяет больные овощи и фрукты

Учёные из России разработали новую технологию искусственного интеллекта (ИИ), способную обнаруживать дефекты и болезни на овощах и фруктах ещё до того, как они становятся видимыми для человеческого глаза. Эта система компьютерного зрения, предложенная коллективом исследователей из «Сколтеха» и Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, нацелена на выявление различных дефектов на ранних этапах, когда они ещё не видны обычным методом.

Ранее использовались дорогостоящие мульти- и гиперспектральные камеры для решения этой задачи. Но учёные смогли адаптировать обычные камеры, используя два типа нейросетей — генеративно-состязательные и свёрточные. Эта система ИИ успешно выявляет дефекты, такие как гниение и плесень, на поверхности яблок с вероятностью 98%, что позволяет своевременно выявлять и удалять больные фрукты и овощи, предотвращая распространение болезней.

Эта технология может быть использована на послеуборочном этапе, где фрукты хранятся перед доставкой потребителям. Новый метод может значительно сэкономить ресурсы и упростить процесс мониторинга и управления качеством урожая, обеспечивая более эффективную систему контроля за здоровьем сельскохозяйственных культур.