В следующем году Huawei откроет завод во Франции

По информации источника, такой завод Huawei планировала построить в 2020, но в планы вмешалась пандемия. Затем в силу политики и в целом шаткого положения компании в Европе из-за американских санкций та же Франция запрещала местным операторам использовать оборудование Huawei для сотовой связи. Тем не менее в 2022 году французские власти всё же продлили компании лицензию.

Завод планируют запустить в 2025 году. Предприятие будет находиться вблизи Страсбурга, в коммуне Брюмат.