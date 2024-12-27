В случае блокировки в России YouTube рискует лишиться $20 млрд доходов от рекламы

Как заявили ТАСС в АБА, на сегодняшний день на YouTube приходится до 50% объёмов «всего рынка инфлюенс-маркетинга, чуть более 20 млрд рублей в год». При этом полная блокировка платформы может привести к тому, что «эти средства на время покинут рынок, пока не произойдёт полная перестройка с российскими платформами во главе».

Генеральный директор инфлюенс-агентства «Почва» (входит в АБА) Георгий Лапшаков прокомментировал информацию и отметил, что «перераспределение бюджетов начнётся с большей долей вероятности, но процесс не будет мгновенным». По его мнению, бренды будут вынуждены пересмотреть свои стратегии и всевозможные подходы к выбору каналов коммуникации с аудиторией. И YouTube может повторить судьбу запрещённой в России Instagram*.

«Наиболее вероятно, что YouTube повторит судьбу Instagram — мы увидим постепенное падение трафика, которое затем стабилизируется на определённом уровне. Часть аудитории останется, используя VPN, и сохранятся активные авторы, но их количество и влияние будут далеки от того уровня, что был до замедления. Рекламные бюджеты начнут перераспределяться в пользу наиболее эффективных комбинаций каналов, таких как "ВКонтакте" и Telegram», — отметил Лапшаков.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.