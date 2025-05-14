В смарт-часах на Wear OS 6 «умный» помощник будет активироваться поднятием запястья

Недавняя утечка информации о прошивке One UI 8 Watch подтвердила сотрудничество Samsung с Google в области смарт-часов, основанных на Wear OS 6. В последнем разборе APK-файла этой ОС инсайдеры обнаружили строки кода функции «Поднять руку, чтобы говорить», ранее уже упомянутой в приложениях Google, но официально не анонсированной. Код приложения настроек для Wear OS 6 указывает на работу функции в сочетании с кнопкой питания для вызова «умного» голосового помощника: для активации ассистента нужно будет поднять запястье.

Также код связан с ограничениями функции при записи данных о состоянии здоровья, выключенном экране или использовании динамика / микрофона.

При этом новый функционал будет доступен только для пользователей устройств, работающих на Wear OS 6.