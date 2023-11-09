В смартфонах и «умных» колонках появится технология определения пьяных по голосу

В ходе исследований был проведён эксперимент с участием 18 человек. Им дали порцию спиртного, после чего каждый участник должен был прочитать скороговорку вслух, а для контроля рядом находился смартфон с включённой функцией записи звука. Тестовую процедуру повторили семь раз в течение семи часов.

На основании машинного обучения, анализируя частоту и высоту тона голоса, дикцию, исследователи получили результат алкогольной интоксикации с точностью 98%. Такая технология нужна для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и других трагедий. Для этого технологию предлагается интегрировать в смартфоны и «умные» колонки.