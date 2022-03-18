В смартфонах Samsung Galaxy A 2022 года не будет зарядных устройств

Несмотря на, что смартфоны Galaxy А33 и A53 — устройства среднего уровня, в них, как и во флагманских смартфонах, больше не будет зарядок. Согласно сообщениям Samsung, это сделано для уменьшения размера упаковки. При этом пользователи, как и раньше, получат кабель USB Type-C на Type-А, ключ для извлечения сим-лотка и документацию.

Вместе с Galaxy A комплектного зарядного устройства лишился и бюджетный смартфон Galaxy A13 5G.

«Серия Galaxy A лишается зарядного устройства, что уменьшает размер упаковки», — сообщили в Samsung.