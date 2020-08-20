В смартфонах Xiaomi появилась поддержка новейших 5G-сообщений

Важно понимать, что на данный момент не все устройства способны использоваться для отправки и принятия подобного рода сообщений. При этом работает новая технология не только на девайсах с поддержкой технологии мобильной связи пятого поколения 5G, но и на более распространенных 4G-смартфонах.

Что же до появления нового типа сообщений на устройствах Xiaomi, то источник из Китая утверждает, что оно автоматически “активируется” на тех смартфонах, которые данную опцию поддерживают.

Напомним, в числе особенностей 5G-сообщений называются: увеличенный размер отправляемого текста, поддержка нескольких форматов мультимедиа, в том числе и текст, изображения, аудио, видео, смайлики и контакты. Также в них есть поддержка онлайн и офлайн-сообщений, а также отчеты о состоянии сообщений и управление историей.