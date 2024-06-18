В смартфоны «Аврора» добавят ИИ

Опубликовано 18 июня 2024, 19:48
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В смартфоны «Аврора» добавят ИИОб этом рассказали в «Ростелекоме»
Устройства под управлением ОС «Аврора» получат встроенные функции искусственного интеллекта
«Ростелеком» планирует интегрировать искусственный интеллект в свою мобильную операционную систему «Аврора». Целью этого шага является автоматизация управленческих процессов, оптимизация обработки данных и улучшение пользовательского опыта.
Эксперты отмечают, что наиболее вероятным источником финансирования проекта является партнёрство «Ростелекома» с такими компаниями, как «Яндекс» или «Сбербанк», хотя также не исключается возможность государственного финансирования. Оценивается, что разработка ИИ для мобильной операционной системы потребует вложений около 3 миллиардов рублей.
Пока что в «Ростелекоме» не определили конкретные сроки внедрения проекта.
Источник:gazeta.ru
Автор:Николай Шелофастов