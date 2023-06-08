В Сочи самоограничили доступ к мобильному интернету

Абоненты российских мобильных операторов начали жаловаться на большие проблемы с доступом к мобильному интернету в Сочи и Адлере. По словам местных властей, причина этой ситуации связана с работами по улучшению связи в летнее время. Однако, по информации из источников, операторы были вынуждены ограничить доступ к услугам по указанию Минцифры. Возможной причиной таких ограничений стала проводимая в городе серия мероприятий с участием высокопоставленных чиновников, включая заседание Евразийского межправительственного совета. По последним данным, связь начинает восстанавливаться.

Муниципальный центр управления города Сочи в своём Telegram-канале сообщил, что с 7 по 9 июня некоторые районы города могут столкнуться с проблемами доступа к мобильному интернету. Эти временные сбои связаны с работами, направленными на улучшение связи в летний сезон.

Абоненты 7 июня массово жаловались на неполадки в работе сервисов и проблемы с мобильным интернетом в Сочи и Адлере. Пользователи отмечали, что доступ к мобильному интернету отсутствует также в местном аэропорту. Эти проблемы связывали с приездом высокопоставленных чиновников, включая премьера РФ Михаила Мишустина и премьера Белоруссии Романа Головченко, на мероприятия в городе.

Служба поддержки «МегаФона» подтвердила проблемы с мобильным интернетом, звонками и СМС в Сочи, Красной Поляне и Адлере. Технические специалисты работают над решением проблемы. Пресс-службы других операторов, таких как «Вымпелком», МТС и Tele2, отказались давать комментарии.

По информации из письма, адресованного техотделу одного из операторов от Главного радиочастотного центра, операторам связи было поручено ограничить работу определённых радиоэлектронных средств на определённых территориях с 7 по 9 июня. Это было связано с указанием Минцифры. После запросов в Минцифру, Главном радиочастотном центре и правительстве Краснодарского края, доступ к мобильному интернету начал восстанавливаться. Подобные меры безопасности, связанные с ограничением доступа к мобильной связи, уже применялись в других регионах для предотвращения возможных угроз.