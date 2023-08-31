В соцсети Х заблокировали все аккаунты американского фармацевтического спекулянта

Мартин Шкрели стал известен в силу нашумевшего дела о монополизме, которое возбудили Федеральная торговая комиссия и генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс. Шклери поднял цены на единственный одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) препарат для лечения таксоплазмоза Daraprim. Цены взлетели с $13,50 до $750 за таблетку.

Его осудили за это, пожизненно запретив работать в фармацевтической отрасли, а также за мошенничество на $10 млн, он отсидел 4 из 7 лет и вышел в мае 2022 года. Блокировка его аккаунтов связана с попыткой вернуться в отрасль под предлогом разработки ИИ для сферы здравоохранения.

Сам Шкрели рассказал, что соцсеть Х ему необходима для взаимодействия с инвесторами, готовыми вложиться в новый проект, и техническими директорами. Но соцсеть, вероятнее всего по личному указанию Маска, заблокировала порядка 20 аккаунтов, которые Шклери пытался создавать в последнее время. Бывший «фармбизнесмен» утверждает, что Маск не следует проповедуемой им свободе слова.