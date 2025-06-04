В соцсети Reddit участились случаи психоза помешанных на ИИ людей

Модераторы незаметно блокируют эти аккаунты в связи с растущей распространённостью такого поведения, оценивая, что число «заражённых» превосходит ожидания. Они считают, что влияние ИИ усугубляет их психический статус.

В отличие от форума r/singularity, сообщество r/accelerate, в котором действует один из модераторов, лично заблокировавший более сотни аккаунтов психически больных людей, критикует сторонников медленного технологического прогресса и скептиков ИИ, стремясь уравновесить точки зрения на влияние технологий на человека. Однако это сообщество выступает за здравый смысл.

Модератор выражает обеспокоенность тем, что ИИ побуждает пользователей изолироваться от несогласных членов семьи и следовать манипулятивным указаниям, что, судя по наблюдаемым тенденциям, затрагивает десятки тысяч пользователей.

«Сегодня LLM (большие языковые модели) — это машины для остекления эго, которые укрепляют нестабильные и самовлюблённые личности, убеждая их в том, что они совершили какое-то невероятное открытие, создали бога или стали богом. И сумасшедших гораздо больше, чем люди думают. И искусственный интеллект в настоящее время раззадоривает их очень нездоровым образом», — отмечают модераторы, считая, что к настоящему ИИ это явление имеет опосредованное отношение.