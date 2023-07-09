В соцсети *Threads появился заблокированный ранее Twitter-аккаунт, отслеживающий перелёты Илона Маска

В соцсети *Threads появился заблокированный ранее Twitter-аккаунт, отслеживающий перелёты Илона МаскаПока полёт нормальный
Аккаунт @ElonJet, отслеживающий перемещения частного самолёта Илона Маска, появился в социальной сети *Threads. Это тот самый профиль, который ранее был заблокирован в Twitter.
Автор страницы в своём первом же сообщении написал: «ElonJet прибыл в *Threads!». За короткое время на него подписались более 50 тыс человек.
К слову, накануне, 8 июля, доступ к аккаунту временно был ограничен, когда в нём появилась информация о перемещении самолёта Маска из Остина в Браунсвилл.
Тем не менее, позднее доступ был восстановлен, и соцсеть подтвердила, что профиль соответствует правилам платформы.
Стоит отметить, что ранее, в 2020 году, разработчик из Флориды создал аналогичный аккаунт в Twitter для отслеживания полётов Илона Маска. В январе 2022 года Маск предложил ему $5 тыс за удаление профиля, но автор страницы отказался от этого предложения.
Затем Маск приобрёл Twitter и окончательно заблокировал аккаунт @ElonJet.
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