В соцсети *Threads появился заблокированный ранее Twitter-аккаунт, отслеживающий перелёты Илона Маска

Автор страницы в своём первом же сообщении написал: «ElonJet прибыл в *Threads!». За короткое время на него подписались более 50 тыс человек.

К слову, накануне, 8 июля, доступ к аккаунту временно был ограничен, когда в нём появилась информация о перемещении самолёта Маска из Остина в Браунсвилл.

Тем не менее, позднее доступ был восстановлен, и соцсеть подтвердила, что профиль соответствует правилам платформы.

Стоит отметить, что ранее, в 2020 году, разработчик из Флориды создал аналогичный аккаунт в Twitter для отслеживания полётов Илона Маска. В январе 2022 года Маск предложил ему $5 тыс за удаление профиля, но автор страницы отказался от этого предложения.

Затем Маск приобрёл Twitter и окончательно заблокировал аккаунт @ElonJet.

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