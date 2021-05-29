В соцсетях впервые разрешили обсуждать, что коронавирус был создан человеком

Таким образом соцсеть решила позволить пользователям делать заявления о том, что коронавирусная инфекция была создана людьми. Эта теория противоречит преобладавшему мнению о том, что человек был инфицирован COVID-19 от животных естественным образом.

“В свете текущих расследований происхождения COVID-19 и в консультации с экспертами в области общественного здравоохранения мы больше не будем удалять утверждение о том, что COVID-19 сделан человеком, из наших приложений. Мы продолжаем работать с экспертами в области здравоохранения, чтобы идти в ногу с меняющимся характером пандемии и регулярно обновлять нашу политику по мере появления новых фактов и тенденций”, — поделился представить представитель Facebook.