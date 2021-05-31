В солнцезащитных кремах обнаружили вещество, вызывающее рак

В рамках научной работы исследователи протестировали около 300 солнцезащитных средств. В 27% из них и было обнаружено опасное вещество, пишет Live Science. При этом 14 кремов содержат бензол выше двух частей на миллион — это вовсе превышает безопасный предел, установленный FDA.

Напомним, что воздействие высоких уровней бензола на организм может вызвать у человека опухоль, в том числе и лейкоз. В связи с этим управление по технике безопасности и гигиене труда США ограничивает воздействие бензола в воздухе на рабочем месте. Согласно нормам, его должно быть не более одной части на миллион (ppm) в день. Максимальная же дозволенная «порция» — пять ppm за 15 минут.