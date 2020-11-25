В Sony заявили, что PlayStation 5 полностью распроданы

”Все продано. Абсолютно все продано”, - высказался глава PlayStation. Также Райан поделился, что еще до анонса размышлял, что предпринять для роста востребованности PlayStation 5, тогда как сейчас он думает над тем, как увеличить предложения для удовлетворения спроса.

Также президент Sony Interactive Entertainment рассказал, сказалась ли пандемия коронавируса на запуске нового поколения консоли. Так, по его словам, существенно она не повлияла на это, однако если бы не она, то продажи могли быть еще более высокими. Сообщается, что ситуация с поставками и доступностью PlayStation 5 едва ли станет лучше.