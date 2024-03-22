В составе астероида Бенну нашли такие же минералы, как и на древней Земле

Отмечается, что образцам порядка 45 млн лет. В составе пыли Бенну обнаружены фосфат магния, который содержится в земных океанах и на суше, филлосиликаты, обнаруженные в тектонических плитах Земли, и глицин, который является важным компонентом белков.

Учёные из NASA назвали такой состав «ингредиентом жизни». Такое название дали потому, что все эти вещества присутствовали на Земле, когда на планете зарождалась древняя жизнь. К примеру фосфат магния содержится в костях и семенах растений на Земле и может использоваться для поддержания здоровья костей и сердечно-сосудистой системы, для регуляции работы нервной системы.

Филлосиликаты содержатся в тектонической глине Земли, а глицин, являющийся важным компонентом белков, образуется при вдавливании породы в морское дно и воздействии на нее воды, в результате чего происходит экзотермическая реакция с выделением тепла.

Ученые также обнаружили водосодержащие минералы, что подтверждает гипотезу о том, что астероид Бенну произошёл «от древнего водного мира, который мог быть пригоден для жизни». В связи с этим исследователи выдвинули новую гипотезу о том, что астероид, подобный Бенну, принёс эти минералы на Землю, сформировав строительные блоки жизни и запустив процесс, который привёл к существованию всего живого.