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Наука и технологии
Опубликовано 22 марта 2024, 18:45
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В составе астероида Бенну нашли такие же минералы, как и на древней Земле

Возможно, подобный Бенну астероид и принёс жизнь на нашу планету
Исследователи из NASA пролили свет на состав астероида Бенну, с поверхности которого были взяты образцы. Оказалось, что в составе Бенну присутствуют такие же минералы и даже составляющие белков, которые содержались и на Земле в период зарождения жизни.
В составе астероида Бенну нашли такие же минералы, как и на древней Земле

© NASA

Отмечается, что образцам порядка 45 млн лет. В составе пыли Бенну обнаружены фосфат магния, который содержится в земных океанах и на суше, филлосиликаты, обнаруженные в тектонических плитах Земли, и глицин, который является важным компонентом белков.

Учёные из NASA назвали такой состав «ингредиентом жизни». Такое название дали потому, что все эти вещества присутствовали на Земле, когда на планете зарождалась древняя жизнь. К примеру фосфат магния содержится в костях и семенах растений на Земле и может использоваться для поддержания здоровья костей и сердечно-сосудистой системы, для регуляции работы нервной системы.

Филлосиликаты содержатся в тектонической глине Земли, а глицин, являющийся важным компонентом белков, образуется при вдавливании породы в морское дно и воздействии на нее воды, в результате чего происходит экзотермическая реакция с выделением тепла.

Ученые также обнаружили водосодержащие минералы, что подтверждает гипотезу о том, что астероид Бенну произошёл «от древнего водного мира, который мог быть пригоден для жизни». В связи с этим исследователи выдвинули новую гипотезу о том, что астероид, подобный Бенну, принёс эти минералы на Землю, сформировав строительные блоки жизни и запустив процесс, который привёл к существованию всего живого.

Источник:Daily Mail
Автор:Андрей Кадуков
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