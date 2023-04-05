В составе Тихоокеанского флота появится дивизия из подводных лодок с «Посейдонами» на борту

02:53, 05 апреля 2023
1 мин.
В составе Тихоокеанского флота появится дивизия из подводных лодок с «Посейдонами» на бортуНо эту информацию ещё не подтвердили
В составе Тихоокеанского флота России может появиться дивизия специального назначения, состоящая из подводных лодок с ядерными торпедами «Посейдон». Дислоцироваться дивизия будет на Камчатке.
Фото: Eurasiantimes.com
Формирование такого соединения может произойти к концу 2024 года либо в первой половине 2025. Но официального подтверждения этой информации пока нет.
«Решение о формировании дивизии атомных субмарин специального назначения на Камчатке принято. Речь идёт о декабре 2024 года или первой половине 2025 года», — сообщил источник ТАСС.