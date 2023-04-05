В составе Тихоокеанского флота появится дивизия из подводных лодок с «Посейдонами» на борту

Формирование такого соединения может произойти к концу 2024 года либо в первой половине 2025. Но официального подтверждения этой информации пока нет.

«Решение о формировании дивизии атомных субмарин специального назначения на Камчатке принято. Речь идёт о декабре 2024 года или первой половине 2025 года», — сообщил источник ТАСС.