В создание отечественного аналога Starlink вложат 300 млрд. рублей

Компания «Бюро 1440» планирует вложить более 300 миллиардов рублей в создание аппаратов и инфраструктуры для низкоорбитальной спутниковой группировки, обеспечивающей быстрый доступ к интернету. Как сообщается в Telegram-канале Минцифры, министерство выделит свыше 100 миллиардов рублей на компенсацию льготных кредитов и финансирование запусков. Это проект осуществляется в рамках государственно-частного партнёрства, что подчёркивает важность инициативы для развития цифровых технологий в стране.

По планам «Бюро 1440», к концу 2027 года будет запущено 292 спутника, а до 2030 года их количество увеличится до 383. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что новая спутниковая группировка не только обеспечит быстрый интернет в России, но и сможет помочь дружественным странам. В следующем году на эти цели в рамках федерального проекта выделят 23,3 миллиарда рублей.

«Бюро 1440» уже сделало значительные шаги в этом направлении: в мае компания успешно запустила три низкоорбитальных спутника связи, которые стали первыми в России, использующими связь 5G. Это значительное достижение для отечественной космической отрасли и открывает новые возможности для широкополосной передачи данных, делая доступ к интернету более быстрым и надёжным для пользователей по всей стране.