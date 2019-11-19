В списке самых продаваемых самолётов сменился лидер

Сообщается, что до конца октября производители Boeing 737 получили порядка 15,136 тысячи заказов на строительство самолетов, в то время как количество заказов на Airbus A320 составило 15,193 тысяч. Отмечается, что небольшое отставание произошло в связи с решением компании отказаться от продажи модели 737 MAX, которое обусловлено двумя катастрофами.

Напомним, что вследствие двух катастроф умерли 346 человека. Одна из аварий произошла в прошлом году, тогда самолет авиакомпании Lion Air рухнул на территории Джакарты. А буквально в этом году упал самолет Boeing Ethiopian Airlines, совершавший рейс из Эфиопии в Кению.