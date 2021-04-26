В список самых быстрых самолетов в мире попал советский истребитель МиГ-25

Всего в данном списке три самолета. Так, разработанный сверхзвуковой перехватчик МиГ-25 оказался на третьей строчке. Известно, что его нормальная крейсерская скорость достигает 2,8 Маха. Также в этот рейтинг вошел и французский лайнер «Конкорд». Отмечается, что он способен развивать скорость выше 2 Махов.

Самым быстрым самолётом в мире, по мнению авторов издания The National Interest, является американский стратегический самолет-разведчик SR-71 Blackbird. Источники сообщают, что данной машине удалось разогнаться до 3,3 Маха. Причем один из пилотов этого самолета заявлял, что смог разогнаться до 3,6 Маха, однако так и не смог доказать это.