В Spotify теперь можно бесплатно просматривать текста песен

Нововведение появилось как в в бесплатной версии мобильного, так и веб-приложения. В частности, испытать ее можно в Windows-версии Spotify и в приложениях на базе iOS и Android. Чтобы ее опробовать необходимо нажать на пиктограмму микрофона на экране воспроизведения — на экране после этого будет выведен текст воспроизводимой в данный момент песни. Если же хочется прочитать текст во время прослушивания трека в мобильном приложении, достаточно лишь свайпнуть снизу вверх.

В Spotify сообщили, что данная возможность доступна всем пользователям, а не только владельцам Premium-подписки. Однако стоит отметить, что иногда для того, чтобы нововведение заработало, необходимо выполнить перезапуск приложения или же обновить его. Впоследствии тексты песен появятся и при воспроизведении треков на игровых консолях.