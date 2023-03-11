В США 30 тысяч сотрудников Amazon отказались возвращаться в офис

То есть за три недели 10% сотрудников Amazon потребовали гибкой формы работы — либо в офисе, но изредка, либо удалённо. В 2022 году Amazon проводил опрос сотрудников об их желаниях работать дома или на «удалёнке».

Тогда 56% респондентов назвали идеальным вариант работы из дома с приездом в офис не более раза в месяц. При этом 31% сотрудников согласились работать один-два дня в офисе, а остальное время удалённо, 14% были готовы приезжать в офис более двух дней в неделю.