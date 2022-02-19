В США аэротакси разбилось после превышения скорости

Компания сообщила об этом комиссии по ценным бумагам и биржам США. Авария произошла в безлюдной местности в штате Калифорния. Пятиместный аппарат Joby разогнался до 435 км/ч и потерпел крушение. Отмечается, что эта скорость на 100 км/ч превышает максимально заявленную для аппарата.

В результате аварии никто не пострадал.