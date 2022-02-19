В США аэротакси разбилось после превышения скорости

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В США аэротакси разбилось после превышения скоростиНа 100 км/ч, чем заявленная
Разработчики летающего такси Joby сообщили, что испытательный беспилотный прототип их машины разбился из-за превышения скорости.
Компания сообщила об этом комиссии по ценным бумагам и биржам США. Авария произошла в безлюдной местности в штате Калифорния. Пятиместный аппарат Joby разогнался до 435 км/ч и потерпел крушение. Отмечается, что эта скорость на 100 км/ч превышает максимально заявленную для аппарата.
В результате аварии никто не пострадал.
Источник: New Atlas