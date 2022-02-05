В США агентство Bloomberg опубликовало заголовок о том, что Россия вторглась на Украину

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В США агентство Bloomberg опубликовало заголовок о том, что Россия вторглась на УкраинуВ агентстве назвали это назвали это ошибкой и извинились
Американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок «Россия вторглась на Украину». Заголовок был доступен на сайте около 30 минут, после чего его удалили.
При переходе по заголовку открывалась страница с ошибкой, но впоследствии заголовок был удалён. В Bloomberg признали факт публикации заголовка, сослались на ошибку и принесли извинения, пообещав расследовать инцидент. Также агентство объяснило появление такого заголовка тем, что у редакции есть заготовки на случай различных сценариев развития событий.
На заголовок также обратила внимание Ольга Лаутман — аналитик, специализирующийся на российской политике. Она заметила заголовок в Twitter и тоже опубликовала его на своей странице.
This “Russia invades Ukraine” headline was finally taken down after sitting on Bloomberg’s site for over 30 min. How did this happen? pic.twitter.com/2mEtmKGSDl— Olga Lautman (@OlgaNYC1211) February 4, 2022
Источник: TJ