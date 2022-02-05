В США агентство Bloomberg опубликовало заголовок о том, что Россия вторглась на Украину

При переходе по заголовку открывалась страница с ошибкой, но впоследствии заголовок был удалён. В Bloomberg признали факт публикации заголовка, сослались на ошибку и принесли извинения, пообещав расследовать инцидент. Также агентство объяснило появление такого заголовка тем, что у редакции есть заготовки на случай различных сценариев развития событий.

На заголовок также обратила внимание Ольга Лаутман — аналитик, специализирующийся на российской политике. Она заметила заголовок в Twitter и тоже опубликовала его на своей странице.