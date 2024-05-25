В США арестовали «консультанта демократов» за подделку голоса Байдена

В январе 2024 года накануне праймериз Крамер посредством робозвонков звонил избирателям Байдена и от его имени призывал не голосовать. Для имитации голоса Байдена использовался, конечно, искусственный интеллект.

На момент создания дипфейка Крамер работал на одного из оппонентов Байдена, имя которого не раскрывается.

Прокурор штата заявил, что Крамеру предъявлено 13 уголовных обвинений в «подавлении избирателей» и 13 уголовных обвинений в выдаче себя за кандидата. Также Федеральная комиссия по связи США (FCC) наложила на «хакера» штраф в размере $6 млн.