В США артиллеристы требуют компенсации за глухоту из-за некачественных беруш

Как сообщается, военные жалуются на то, что беруши, произведённые 3М, не защищают во время учений и боевых действий. Компания получила 115 тысяч жалоб и против неё возбудили 120 тысяч административных дел. В связи с этим производитель создаст трастовый фонд, чтобы оплатить $1 млрд возмещения ущерба и $240 млн в качестве дополнительных расходов.

«3М считает, что затычки были эффективными и безопасными при правильном использовании, но всё равно сталкивается с растущим числом исков, включая 115 тысяч жалоб и около 120 тысяч административных дел», — сказано в сообщении 3М.