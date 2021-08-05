В США автомобили будут обязаны выявлять нетрезвых водителей

Соответствующую поправку обнаружили журналисты Motherboard. Если новый документ примут, то это может положительно сказаться на количестве аварий на дорогах. Но есть у инициативы и свои минусы.

Так, по словам данным издания, на сегодняшний автомобильные алкотестеры достаточно низкий, но всё же не нулевой коэффициент ошибок. А это значит, что если американские власти начнут массовое внедрение технологии в машины, в день будут происходить миллионы ложных срабатываний.

Что интересно, система в рамках инициативы Driver Alcohol Detection System for Safety Program (DADSS) разрабатывается сразу две пассивные системы определения алкоголя. На основе воздуха в салоне и измерения уровня алкоголя в крови через кожу водителя. Сообщается, что один из этих вариантов, вероятнее всего, и будет по итогу внедрён в новые автомобили.