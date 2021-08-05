В США автомобили будут обязаны выявлять нетрезвых водителей

В США автомобили будут обязаны выявлять нетрезвых водителейИнтересная инициатива, которая имеет свои «подводные камни»
Соответствующую поправку обнаружили журналисты Motherboard. Если новый документ примут, то это может положительно сказаться на количестве аварий на дорогах. Но есть у инициативы и свои минусы.
Так, по словам данным издания, на сегодняшний автомобильные алкотестеры достаточно низкий, но всё же не нулевой коэффициент ошибок. А это значит, что если американские власти начнут массовое внедрение технологии в машины, в день будут происходить миллионы ложных срабатываний.
Что интересно, система в рамках инициативы Driver Alcohol Detection System for Safety Program (DADSS) разрабатывается сразу две пассивные системы определения алкоголя. На основе воздуха в салоне и измерения уровня алкоголя в крови через кожу водителя. Сообщается, что один из этих вариантов, вероятнее всего, и будет по итогу внедрён в новые автомобили.