В США Белый дом потребовал ввести 30%-й налог на электричество для майнеров

Консультанты Байдена объясняют свою инициативу огромным расходованием электричества на добычу биткоина и других криптовалют. Кроме того, как сказано в отчёте совета консультантов, исследования показали, что незначительное поступление местных налогов в бюджет компенсируется ростом цен на энергоносители.

В частности, в представленном докладе говорится, что в течение 2022 года индустрия майнинга биткоина потребила в общей сложности 161 ТВт/ч электроэнергии, что больше, чем в среднем затрачивает такая страна, как Швеция. Но дело не только в этом: майнинг наносит вред окружающей среде и влияет на изменение климата.

«Конечно, налог DAME не является панацеей — это лишь один из примеров усилий администрации по борьбе с изменением климата, снижению цен на энергоносители и расширению доступа к электрифицированным вариантам для всех американцев», — сказано в отчёте и сформулированном на его основе предложении, направленном в Конгресс.