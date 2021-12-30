В США беспокоятся из-за возможностей нового китайского спутника

Китайские ученые, которые принимали активное участие в разработке, заявили, что этот небольшой аппарат массой в одну тонну может быстро делать снимки городов США с высоким разрешением, которые позволяют идентифицировать отдельные военные машины и вооружение, которое они перевозят.

В западных СМИ его уже назвали головной болью американских военных. По сообщениям китайских изданий, «Пекин-3», запущенный в июне этого года, уже провел углубленное сканирование территории в заливе Сан-Франциско за 42 секунды.

Уникальность «Пекина-3» в том, что он способен быстро переключаться с объекта на объект со скоростью до 10 градусов в секунду. Обычно спутниковые камеры вынуждены оставаться неподвижными, когда делают изображения высокой четкости, пролетая над тем или иным участком Земли.