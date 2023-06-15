В США библиотека начала отключать Wi-Fi на ночь, чтобы бездомные не могли подключиться к нему

Эта необычная мера была принята по просьбе соседей и офиса городского надзирателя Рафаэля Мандельмана в середине 2022 года. Её целью является лишение бездомных жителей города доступа к одной из самых ценных общественных услуг — бесплатному Wi-Fi в библиотеке.

Местный активист, известный под именем HDizz, раскрыл подробности этой инициативы, опубликовав открытые записи электронной переписки между местными жителями и офисом городского надзорного органа.

Жители жаловались на открытое употребление наркотиков и блокирование тротуаров жителями без жилья. Они утверждали, что библиотека привлекает бродяг и наркоманов из-за бесплатного круглосуточного Wi-Fi.

Библиотеки в Сан-Франциско всегда славились своим прогрессивным подходом к предоставлению ресурсов бездомным людям.

Однако 1 августа 2022 года городской библиотекарь Майкл Ламберт встретился с представителями офиса Мандельмана, чтобы обсудить эту проблему. В результате библиотека начала отключать Wi-Fi после окончания рабочего дня.

Отметим, что за последние девять месяцев преступность в районе снизилась, что указывает на положительное влияние инициативы.