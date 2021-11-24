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В США более миллиона американцев навсегда лишились обоняния из-за коронавируса

Этот симптом опаснее, чем предполагали раньше
Одним из наиболее известных симптомов коронавируса является аносмия, или полная потеря обоняния. Согласно новому исследованию, более миллиона американцев могли навсегда потерять способность чувствовать запахи из-за болезни, что говорит о том, что этот симптом может быть гораздо более распространённым, чем считалось ранее. По крайней мере это справедливо для США.
В США более миллиона американцев навсегда лишились обоняния из-за коронавируса

Сообщается, что от 700 тысяч до 1,6 млн человек в США страдали от аносмии, которая длилась не менее шести месяцев после заражения. В эту выборку входили также люди с паросмией — искажённым обонянием без полной потери.

Как отметил Джей Пиччирилло, отоларинголог из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и ведущий автор исследования, в большинстве случаев аносмия, связанная с коронавирусом, обычно проходит в течение двух недель, но случаи, которые продолжаются более шести месяцев, вызывают опасения за здоровье таких пациентов. Фактически, около 5% «ковидных» пациентов с аносмией навсегда теряют обоняние частично или полностью.

При этом в ряде исследовательских центров занялись изучением этой проблематики и поиском средств для помощи таким людям.

Источник: Futurism
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