В США более миллиона американцев навсегда лишились обоняния из-за коронавируса

Сообщается, что от 700 тысяч до 1,6 млн человек в США страдали от аносмии, которая длилась не менее шести месяцев после заражения. В эту выборку входили также люди с паросмией — искажённым обонянием без полной потери.

Как отметил Джей Пиччирилло, отоларинголог из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и ведущий автор исследования, в большинстве случаев аносмия, связанная с коронавирусом, обычно проходит в течение двух недель, но случаи, которые продолжаются более шести месяцев, вызывают опасения за здоровье таких пациентов. Фактически, около 5% «ковидных» пациентов с аносмией навсегда теряют обоняние частично или полностью.

При этом в ряде исследовательских центров занялись изучением этой проблематики и поиском средств для помощи таким людям.