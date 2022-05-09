В США будет выпускать в два раза больше ракетных комплексов Javelin

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В США будет выпускать в два раза больше ракетных комплексов JavelinНо нужно ли это?
Глава Lockheed Martin Джим Тайклет заявил, что его компания намерена нарастить число выпускаемых противотанковых ракетных комплексов Javelin.
На данный момент речь идёт о двукратном росте объёма производимой продукции. Так, если на данный момент мощность заводов оценивается в 2,1 тыс единиц продукции в год, то в будущем это значение должно достичь около 4 тыс.
Согласно прогнозам Тайклета, процесс увеличения объёмов может занять всего от нескольких месяцев до двух лет.
Руководитель Lockheed Martin отметил, что новейшее вооружение, такое как Javelin и Stinger, продолжат пользоваться спросом даже в случае завершения конфликта на Украине. Это позволяет ему не переживать по поводу падения интереса к продукции его компании.