В США будет выпускать в два раза больше ракетных комплексов Javelin

На данный момент речь идёт о двукратном росте объёма производимой продукции. Так, если на данный момент мощность заводов оценивается в 2,1 тыс единиц продукции в год, то в будущем это значение должно достичь около 4 тыс.

Согласно прогнозам Тайклета, процесс увеличения объёмов может занять всего от нескольких месяцев до двух лет.

Руководитель Lockheed Martin отметил, что новейшее вооружение, такое как Javelin и Stinger, продолжат пользоваться спросом даже в случае завершения конфликта на Украине. Это позволяет ему не переживать по поводу падения интереса к продукции его компании.