В США будут следить за российскими гиперзвуковыми ракетами при помощи воздушных шаров

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В США будут следить за российскими гиперзвуковыми ракетами при помощи воздушных шаровДовольно неожиданный способ
В Сети появилась информация о свежей инициативе американских военных. Они хотят начать использовать воздушные шары, с помощью которых можно было бы отслеживать гиперзвуковые ракеты России и Китая.
Специальные надувные летательные аппараты будут летать на высоте от 18 до 27 км. Они станут лишь частью достаточно обширной сети наблюдения Пентагона, взяв на себя отслеживание гиперзвукового оружия.
Высотные или очень высотные платформы имеют большое преимущество благодаря своей выносливости, манёвренности, а также гибкости для нескольких полезных нагрузок.
Том Карако
Старший научный сотрудник Международной программы безопасности
Стоит отметить, что лишь с 2020 по 2022 года военное ведомство США потратило около 3,8 млн долларов на проекты по созданию воздушных шаров. При этом за 2023 финансовый год на многочисленные проекты планируется потратить в разы больше — 27,1 млн долларов.