В США будут следить за российскими гиперзвуковыми ракетами при помощи воздушных шаров

Стоит отметить, что лишь с 2020 по 2022 года военное ведомство США потратило около 3,8 млн долларов на проекты по созданию воздушных шаров. При этом за 2023 финансовый год на многочисленные проекты планируется потратить в разы больше — 27,1 млн долларов.