В США будут судить Илона Маска по обвинению в мошенничестве

Присяжные изучают твиты Маска о его намерении скупить все акции Tesla по цене $420. В связи с этим инвесторы начали покупать подорожавшие акции. Но через время стоимость ценных бумаг резко упала, , что, по словам акционеров, привело их к потере колоссальных денег.

Судебные тяжбы продлятся около трёх недель. Ответчик не признаёт себя виновным.