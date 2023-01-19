В США будут судить Илона Маска по обвинению в мошенничестве

00:58, 19 января 2023
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В США будут судить Илона Маска по обвинению в мошенничествеОбвинители — акционеры Tesla
В Сан-Франциско стартовал судебный процесс в отношении Илона Маска по обвинению его и руководства компании Tesla в мошенничестве. Истцы — акционеры компании.
Фото: Сnn.com
Присяжные изучают твиты Маска о его намерении скупить все акции Tesla по цене $420. В связи с этим инвесторы начали покупать подорожавшие акции. Но через время стоимость ценных бумаг резко упала, , что, по словам акционеров, привело их к потере колоссальных денег.
Судебные тяжбы продлятся около трёх недель. Ответчик не признаёт себя виновным.