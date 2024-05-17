В США бумажные фабрики поймали на фабрикации научных статей с помощью ИИ

Этим, как оказалось, занимались бумажные фабрики — крупные организации или небольшие предприятия, — которые подрывали процесс академических публикаций ради финансовой выгоды. С 2022 года Wiley отозвало 11 300 статей из своего портфолио Hindawi.

И связана ситуация с использованием ИИ для публикации научных статей. В своей белой книге «Решение проблемы манипулирования публикациями в масштабе: Путь Hindawi и уроки для академических изданий», Wiley рассказала, что бумажные фабрики используют различные неэтичные методы, такие как использование искусственного интеллекта для изготовления рукописей и манипуляций с изображениями, и такие же подходы с процессом рецензирования.

Но всё этот вскрылось, хотя в издательстве и не предполагали, что в таком масштабе. Причём дело Hindawi «внезапно» совпало с уходом президента и генерального директора Wiley Брайана Напака в октябре 2023 года. Доходы за второй квартал 2024 финансового года, получаемые от научных публикаций, упали на $18 млн. И произошло это «в основном из-за сбоя в работе издательства Hindawi».