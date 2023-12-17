В США быстрое развитие ИИ признали вызовом финансовой системе

В США быстрое развитие ИИ признали вызовом финансовой системеЧто-то может пойти не так
Подразделение Министерства финансов США, Совет по надзору за финансовой стабильностью (FSOC), в отчёте за 2023 год признало быстрое развитие и повсеместное внедрение нейросетей опасностью для стабильности финансовой системы США.
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Особенно подчёркнуты обработка наборов данных, которые поставляются в финансовые организации и банки извне. Потенциально это может привести к серьёзной угрозе для кибербезопасности и конфиденциальности.
Ряд инструментов ИИ, в случае неумения ими пользоваться, могут затруднить отслеживание сбоев и недостатков в них, что может повлечь получение предвзятых или неточных результатов.
При этом в FSOC видят и пользу от ИИ, потому что технологии могут стимулировать развитие новых идей и решений.
«ИИ способен создавать определённые риски для безопасности и надёжности, включая такие аспекты как кибербезопасность и недостаточно точные расчёты», — сказано в документе FSOC.