В США предложили ограничить власть Google и Apple

Барр отметил, что Google, Amazon, Apple и другие технологические компании имеют слишком большое влияние на рыночные процессы и заняли, если не монопольное положение, то оказывают серьёзное влияние на коммерческий сектор через поисковые системы, операционные системы и социальные сети.

Также Барр заявил, что с его мнением согласны обе партии, но Конгресс уже много лет не хочет или не может повлиять на ситуацию. Барр призвал законодателей «действовать быстро, чтобы запретить техногигантам несправедливо использовать своё доминирующее положение на других рынках».