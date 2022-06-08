В США бывший заключённый вёл аккаунт в TikTok, называя себя спецагентом

Псевдоним у «агента» был Рей Ривз, а настоящее имя — Рейел Девон Симмонс. У него были десятки тысяч подписчиков, которым он представлялся действующим сотрудником американских спецслужб. Причём ранее Симмонс был судим.

Его раскрыл один из подписчиков, заподозривший обман. Он обвинил Симмонса во лжи. После этого незадачливый «агент» удалил аккаунт, но подписчик успел раскрыть его личность. После этого Симмонса арестовали и заключили в тюрьму на 6 лет за выдачу себя в качестве сотрудника органов.

«Федеральные власти заявили, что 53-летний Рейел Девон Симмонс в прошлом году создал профиль TikTok, используя поддельное имя Рей Ривз. По данным Министерства юстиции, в видеороликах на аккаунте он часто представлялся федеральным агентом…», — сообщили в Минюсте США.