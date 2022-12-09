В США чиновникам запретили использовать TikTok

Ранее такое распоряжение отдала губернатор штата Южная Дакота Кристи Ноэм, а на днях — губернатор Техаса Грег Эбботт. Чиновники любого уровня не могут заходить в TikTok на ноутбуках, компьютерах, смартфонах и планшетах, выданных организациями, в которых они работают.

В качестве причины приводят возможную слежку за американскими госслужащими со стороны Коммунистической партии КНР.

«Губернатор Грег Эбботт приказал всем ведомствам штата Техас запретить использование TikTok на любых устройствах, выданных правительством, поскольку угроза получения доступа к критически важной информации и инфраструктуре США со стороны Коммунистической партии Китая продолжает расти», — сказано в заявлении на сайте офиса губернатора Эбботта.