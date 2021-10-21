В США дали оценку Российскому танку Т-90М

Машину оценили в США. Журнал The National Interest отметил экспортные перспективы российского танка. Позже представитель Минобороны РФ уточнил, что танк оснастили тепловизионным прибором наблюдения на мачтовом устройстве. Это позволит экипажу танка Т-90М вести наблюдение из укрытия. Дистанция распознавания цели типа «танк» составит 8 километров.

The National Interest отмечает, что новый Т-90М может заинтересовать иностранных заказчиков. Танк получил новую систему управления огнем «Калина», современную динамическую защиту «Реликт» и новую башню.

Автор статьи предположил, что новые модификации Т-90 скорее всего составят конкуренцию китайским танкам. В августе в «Рособоронэкспорте» сообщили о разработке облегченной версии Т-90 для экспортных рынков. Перспективная машина сможет занять место легкого танка VT5.