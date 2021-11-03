В США детей официально разрешили вакцинировать от COVID-19

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В США детей официально разрешили вакцинировать от COVID-19Начиная с пяти лет
В сети появилась информация о свежем разрешении, опубликованном Федеральным Центром по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.
Теперь местным врачам официально разрешается вакцинировать от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет. При этом в качестве одобренных вакцин выступают препараты американской компании Pfizer и германской BioNTech.
Что интересно, в рамках голосования согласие было единогласным. Сообщается, что детская доза вакцины составит около 1/3 от дозы для взрослого человека. Вторую дозу планируется вводить «с интервалом в три недели».
Первые вакцины от COVID-19 поступят в продажу уже в ближайшую пятницу — 5 ноября.
Напомним, что ранее о намерении разрешить прививать детей в возрасте от 5 до 11 лет заявлял президент США Джо Байден.
Источник: ТАСС