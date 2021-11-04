В США детям, привившимся от коронавируса, заплатят $100

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В США детям, привившимся от коронавируса, заплатят $100Пока это будет делать в Нью-Йорке
В США начинается полномасштабная кампания по вакцинации молодых людей и детей от 5 до 11 лет от коронавируса. В связи с ней в Нью-Йорке всем детям, получившим вакцину, в качестве поощрения заплатят $100.
Об этом в своём Twitter сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Он сообщил, что все дети от 5 до 11 лет имеют право на денежное поощрение в размере $100. Для этого необходимо привиться городском центре вакцинации.
BREAKING NEW$: Kids ages 5-11 are eligible to get the $100 vaccine incentive when they get the #COVID19 vaccine at a City-run site!— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) November 4, 2021
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Отмечается, что «детская» вакцина — совместная разработка компаний Pfizer и BioNTech. Кроме муниципальных центров вакцинации, получить препарат можно в 20 тысячах пунктов по всей стране, в том числе в школах, больницах и аптеках.
Источник: Газета.ru