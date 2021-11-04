В США детям, привившимся от коронавируса, заплатят $100

Пока это будет делать в Нью-Йорке

В США начинается полномасштабная кампания по вакцинации молодых людей и детей от 5 до 11 лет от коронавируса. В связи с ней в Нью-Йорке всем детям, получившим вакцину, в качестве поощрения заплатят $100.