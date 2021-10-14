В США девушка взломала приложение лётной школы и разрешила летать сломанным самолётам

Издание Vice пишет, что 26-летняя американка из Флориды вошла в приложение лётной школы Melbourne Flight Training, в которой раньше работала оператором, и удалила технические характеристики самолётов. В приложении хранилась история всего парка техники для своевременного и адекватного обслуживания. Поступок девушки лишил руководство школы возможности отслеживать состояние техники и снимать с полётов неисправную.

По этому поводу директор лётной школы Дэрек Фэллон обратился в полицию, после чего по привязанной почте и IP-адресу следователи вышли на Лайд. Как выяснилось, она сделала это, чтобы отомстить своему бывшему парню — директору этой самой школы, — после того, как он уволил отца своей бывшей возлюбленной.

Лорен Лайд обвинили в мошенничестве с использованием компьютера и в двух несанкционированных входах в систему лётной школы. Теперь ей грозит серьёзный срок.