В США для понимания ИИ физического мира начали использовать приложение Pokemon Go

Как сообщает издание 404 Media, эта модель ИИ, как и другие, требует много данных для обучения. Судя по всему, для решения этой задачи разработчики опираются на огромное количество данных, которые предоставляют пользователи Pokemon Go и Scaniverse.

Специфика разрабатываемого ИИ заключается в том, что Niantic специализируется на создании AR-игр, а для работы AR-функций в этих играх и приложениях требуется сканирование окружающей среды. В отличие от больших языковых моделей (LLM), таких как Gemini и ChatGPT, которые обучаются на коллекциях текста для создания письменной речи, LGM Niantic обучается на «миллиардах изображений мира, привязанных к точным местам на земном шаре».

Это позволяет ИИ «воспринимать, понимать и ориентироваться в физическом мире». Компания предполагает, что технология может быть использована для поддержки AR, робототехники, создания контента и других целей.