В США добровольцу введут экспериментальную дозу вакцины от коронавируса

Сообщается, что в испытаниях примут участие порядка 45 здоровых молодых людей. Так, добровольцы получат различные дозы вакцины, которая была создана сотрудниками Национальных институтов здравоохранения страны, а также компании Moderna Inc. Отмечается, что для того, чтобы вакцина полностью оказалась в организме участников испытания необходим как минимум год.

”Вероятность заражения участников эксперимента исключена, так как образцы не содержат вируса. Задача испытания - убедиться, что вакцины не имеют серьезных побочных эффектов, после чего можно будет приступить к более широким испытаниям”, - поделились источники агентства в области здравоохранения.