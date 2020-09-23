В США домашние тесты на коронавирус начали доставлять дронами

Стоит отметить, что доставка возможна в радиусе 1,6 км от определенных точек Walmart, при этом пациенты самостоятельно берут мазок из носа, который затем отправляют в Quest Diagnostics для тестирования. К слову, среднее время ожидания результатов теста Quest составляет два дня, но есть и специальная программа для приоритетных клиентов, которым придется ждать чуть более одного дня.

Представители Walmart заявляют, что новая услуга является продолжением усилий компании, которые она прикладывает для распространения тестирования среди населения. Так, за последние несколько месяцев торговая сеть провела сквозное тестирование в десятках мест в США.