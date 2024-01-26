В США допустившая крупную утечку компания 5 месяцев не видела кражи данных

Обнаружить слив данных помог пост на Reddit, в котором говорилось о продаже конфиденциальной информации, связанной с ДНК. В каталоге уведомлений об утечке данных, поданных генеральному прокурору Калифорнии Робу Бонте, 23andMe указала, что злоумышленники использовали методы подстановки учётных данных в период с 29 апреля по 27 сентября 2023 года.

Согласно официальной информации, злоумышленники взломали 14 тысяч учётных записей, в которых были занесены, в том числе данные о ДНК родственников клиентов 23andMe. В конечном итоге утечка раскрыла данные 6,9 млн человек.

В течение 5 месяцев технологии защиты инфраструктуры не выявили утечки, свои коррективы внёс чей-то пост в соцсети Reddit, в котором речь шла о продаже медицинских данных. И случилось это только в октябре 2023 года.