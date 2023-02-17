В США дронам-камикадзе найдут новое применение

Военный выразил надежду на то, что боевыми дронами будут оснащены корабли ВМС США, дислоцированные в регионе, и что парящие боеприпасы будут играть важную роль в будущем. Он также предположил, что данный тип оружия может быть развёрнут против китайских военных кораблей в случае эскалации тайваньского кризиса.

По мнению Бергера, дроны-камикадзе, в сочетании с противокорабельными ракетами, могли бы помочь заблокировать доступ потенциального противника к стратегическим точкам. При этом важно понимать, что Соединённые Штаты уже сейчас наращивают своё военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне напряженности в отношениях с Китаем.