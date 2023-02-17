Наука и технологии
06:03, 17 февраля 2023
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В США дронам-камикадзе найдут новое применение

И всё из-за потенциального конфликта с Китаем

Генерал Дэвид Бергер, командующий Корпусом морской пехоты США, заявил, что он с командованием рассматривает возможность более широкого использования заградительных боеприпасов и беспилотников-камикадзе в Индо-Тихоокеанском регионе.

В США дронам-камикадзе найдут новое применение

Фото: Al Jazeera

Военный выразил надежду на то, что боевыми дронами будут оснащены корабли ВМС США, дислоцированные в регионе, и что парящие боеприпасы будут играть важную роль в будущем. Он также предположил, что данный тип оружия может быть развёрнут против китайских военных кораблей в случае эскалации тайваньского кризиса.

По мнению Бергера, дроны-камикадзе, в сочетании с противокорабельными ракетами, могли бы помочь заблокировать доступ потенциального противника к стратегическим точкам. При этом важно понимать, что Соединённые Штаты уже сейчас наращивают своё военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне напряженности в отношениях с Китаем.

Источник:Nikkei
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